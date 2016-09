ZDF 16:10 bis 17:00 Krimiserie SOKO Wien Folge: 50 Die grauen Männer D, A 2009 2016-09-30 04:35 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Wieder da Live TV Merken Im Park spielt Carl Ribarski Schach mit Peter Hallbach. Als dieser geht, wird er absichtlich von einem Taxi überfahren. In Ribarskis Armen verblutet er schließlich. Am nächsten Tag erfährt der SOKO-Ermittler, dass Hallbach österreichischer Innenminister war. Während seiner Amtszeit war er in eine Korruptionsaffäre, den "Argos-Skandal", verwickelt. Oberst Dirnberger mahnt in diesem Fall zu Vorsicht und Diskretion. Unterdessen erhärtet sich der Verdacht, dass Peter Hallbach eindeutig Opfer eines Mordanschlags geworden ist. Carl Ribarski und sein Kollege Helmuth Nowak fahren zu Hallbachs Wohnung, wo sie auf dessen Tochter Maria treffen. Im Safe der Wohnung finden sie neben Dokumenten, Geld und einer Waffe auch ein GPS-Gerät für Wanderer. Laut Maria hatte ihr schwerkranker Vater beschlossen, nun am Ende seines Lebens endlich die Wahrheit über den "Argos-Skandal" niederzuschreiben. Dabei handelt es sich um eine sehr heikle Angelegenheit, denn einige seiner damaligen Wegbegleiter sind auch heute noch aktiv in Wirtschaft und Politik tätig. Niemand weiß jedoch, wo sich Hallbachs Aufzeichnungen befinden. Unterdessen versucht auch noch Staatsanwalt Dr. Seiler, Oberst Dirnberger und sein SOKO-Team dazu zu bringen, die Ermittlungen im Fall Hallbach einzustellen. Ribarski und seine Kollegen ermitteln dennoch auf eigene Faust unbeirrt weiter. Sie suchen Hallbachs Verleger auf, der die Brisanz des Manuskripts leugnet. Als jedoch ein Mordanschlag auf Maria Hallbach verübt wird, droht die Situation für Oberst Dirnberger und sein Team zu eskalieren. Letzte Wiederholungsfolge "SOKO Wien". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stefan Jürgens (Major Carl Ribarski) Gregor Seberg (Oberstleutnant Helmuth Nowak) Lilian Klebow (Revierinspektorin Penny Lanz) Dietrich Siegl (Oberst Otto Dirnberger) Sandra Cervik (Dr. Julia Trautmannsdorff) Helmut Bohatsch (Franz Wohlfahrt) Paul Matic (Dr. Seiler) Originaltitel: SOKO Wien Regie: Erwin Keusch Drehbuch: Axel Götz, Sascha Bigler Kamera: David Sanderson Musik: Bob Gutdeutsch