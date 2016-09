ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Gast: Simon Böer Schauspieler Zum Gelingen seiner Karriere hat Schauspielerin Nina Hoger beigetragen, indem sie Simon Böer in einer Buchhandlung die passende Literatur für ein Vorsprechen an der Schauspielschule empfahl. Die Schauspielausbildung absolvierte der gebürtige Bonner in Berlin. Nach verschiedenen Theaterengagements kamen bald auch Rollenangebote in Fernsehserien wie "SOKO Leipzig", "Notruf Hafenkante", "Stolberg" oder Kino-Filmen wie "Agnes und seine Brüder" und "Elementarteilchen". Auch als Traumprinz in der ZDF-Telenovela "Folge deinem Herzen" ist er vielen Zuschauern in bester Erinnerung. Immerhin stand er dafür in 370 Folgen mit Luise Bähr vor der Kamera. Mit "Die Pfefferkörner", einer Krimi-Serie für Jugendliche, ging er ebenfalls in Serie. Überhaupt scheint ihm das Format der Serie zu liegen: Im ZDF ist er aktuell in der Vorabendserie "Herzensbrecher Vater von vier Söhnen" zu sehen die neuen Folgen der vierten Staffel laufen ab 1. Oktober immer samstags um 19:25 Uhr im ZDF. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nadine Krüger Gäste: Gäste: Simon Böer (Schauspieler) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich