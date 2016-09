NDR 01:00 bis 05:15 Show Reeperbahn Festival in Concert D 2016 16:9 Live TV Merken Beim Reeperbahn Festival vom 21. bis 24. September 2016 wird Hamburg wieder zur Musikhauptstadt Europas. Dort gibt es Kunst, Vorträge, Workshops rund um die Musik und natürlich treten jede Menge Bands auf. Das NDR Fernsehen zeichnet von Mittwoch bis Sonnabend die Konzerte im Docks, unter anderem beim NDR 2-Abend und beim N-JOY-Abend, in Hamburg auf und zeigt die Highlights in zwei langen Nächten im NDR Fernsehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Reeperbahn Festival in Concert

