NDR 00:00 bis 01:00 Comedy NDR Comedy Contest präsentiert von Lisa Feller und Chris Tall D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Der "NDR Comedy Contest" bietet auch in dieser Folge erneut viel Spaß und eine große Comedy-Abwechslung: die fünf Comedians präsentieren Stand-up, Musik-Comedy oder Poetry-Slam. Lisa Feller führt zusammen mit dem Hamburger Comedian Chris Tall durch die Show. Die Kandidaten sind: Stand-up-Comedian Jan van Weyde, das Musik-Comedy-Duo Suchtpotenzial, Poetry-Slammer Sven "Seven" Kemmler, Stand-up-Comedian Özgür Cebe und aus Österreich Comedian Hosea Ratschiller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Lisa Feller, Chris Tall Gäste: Gäste: Jan van Weyde, Suchtpotenzial, Sven "Seven" Kemmler, Özgür Cebe, Hosea Ratschiller Originaltitel: NDR Comedy Contest Regie: Matthias Grübel/Marike Schmidt-Glenewinkel