NDR 20:15 bis 21:15 Reportage die nordstory - Ostsee Flaschenpostsee D 2016

Keiner weiß von einer Flaschenpost, ob sie überhaupt, wann und wo ankommt. Zeit- und ziellos treibt sie im Wasser dahin, tanzt auf den Wellen, wird durch Schiffsschrauben gedreht, gegen Felsen geschleudert oder angespült. Und dann will sie entdeckt werden. Das kann schnell gehen oder Jahre dauern. Oder sie liegt am Strand, wird übersehen und nie gefunden. Wie viele Flaschen mit beschriebenen Papierröllchen in den Weltmeeren dümpeln, vermag niemand zu sagen. Da stößt die Statistik an ihre Grenzen. Doch der Journalist Oliver Lück ist überzeugt, dass die Ostsee für Flaschenpost wie geschaffen ist. Was dort hineingeworfen wird, kommt an irgendeinem Ufer auch wieder an! Mit diesem Phänomen hat er sich lange beschäftigt und ein Buch geschrieben: "Flaschenpostgeschichten". "die nordstory" geht mit Oliver Lück auf Spurensuche und begegnet Menschen, die eine Flaschenpost gefunden oder verschickt haben: einem imposanten schwedischen Fischer, einem Bornholmer Strandvogt, einem Poeten, einem Bastler, einem Wissenschaftler. Die Reise führt kreuz und quer über die Ostsee. Herausgekommen sind lustige und verblüffende Episoden, bewegende Geschichten.

Originaltitel: die nordstory Regie: Carsten Prehn