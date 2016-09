NDR 16:10 bis 17:10 Magazin Mein Nachmittag Mein Backtag: Blaubeertorte, live aus dem Café Schäferei Rolfs in Büsumer Deichhausen (S-H) / Mein Tier: Hund/Mensch, Mensch/Hund / Auf'n Schnack: Magdalena Bössen, die Gedichte-Sprecherin aus Hamburg "Deutschland / Alltagswissen: Reflexe, wie unser Körper funktioniert / "Mein Nachmittag"-Quiz D 2016 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Mein Backtag: Blaubeertorte, live aus dem Café Schäferei Rolfs in Büsumer Deichhausen (S-H) Das Herz des Hofes sind die 900 Schafe. Sie weiden nebenan auf dem Deich, halten das Gras kurz, betreiben somit Landschaftsschutz. Der Hof der Familie Rolfs ist zudem Reiterhof, Urlaubsbauernhof und beherbergt ein Café, wo es leckere Torten gibt. Mein Tier: Hund/Mensch, Mensch/Hund. Übersetzungshilfen zwischen Zwei- und Vierbeinern Selbst in der besten Beziehung gibt es Missverständnisse, auch zwischen Zwei- und Vierbeinern. Das Verhalten eines Hundes lässt sich nicht so leicht einschätzen, wie man denkt. Schwanzwedeln kann nicht nur Freude, sondern auch das genaue Gegenteil bedeuten. Sogar die Freude des Frauchens oder Herrchens kann der Hund als Aggression verstehen. Übersetzungshilfen bietet Melanie Neumann vom Tierheim Buchholz i. d. Nordheide (Nds.). Auf'n Schnack: Magdalena Bössen, die Gedichte-Sprecherin aus Hamburg "Deutschland. Ein Wandermärchen". Mit Gedichten durchs Land der Denker Magdalena Bössen saß zu Hause auf dem Deich und fragte sich, wohin all die Schiffe elbaufwärts fahren. Eigentlich kannte sie ihre Heimat wenig. Also ist sie mit dem Rad losgefahren, im Gepäck: ein Koffer voller Gedichte. Die Hamburgerin Magdalena Bössen ist diplomierte Sprecherin. Zwei Jahre lang hat sie gegen Kost und Logis im ganzen Land Gedichte vorgetragen: im Wohnzimmer oder Schlosshof, in Kneipen oder Schulen. Eine Reise, die ihr Leben veränderte. Norddeutschland: Dieses Wort füllte sich für sie mit Gesichtern und Geschichten. Alltagswissen: Reflexe, wie unser Körper funktioniert Warum zieht man die Hand zurück, wenn man etwas Heißes berührt? Warum blinzelt man, wenn etwas im Auge ist? Grund dafür sind Reflexe. Man kann sie weder unterdrücken noch steuern. Reflexe laufen bei jedem Menschen gleich ab. Tim Berendonk, Experte für Alltagswissen, beschäftigt sich mit den Reflexen des Menchen und deren Auswirkungen. Tim Berendonk macht "plietsch."! "Mein Nachmittag"-Quiz Aus dem Gespräch mit den Studiogästen ergibt sich jeweils die Gewinnfrage. Danach können die Zuschauerinnen und Zuschauer anrufen und gewinnen: 01375/95 4000 (0,14 Euro pro Anruf aus dem deutschen Festnetz. Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jule Gölsdorf, Arne Jessen Originaltitel: Mein Nachmittag