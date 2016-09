NDR 08:10 bis 09:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2542 D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken André streitet gegenüber Werner vehement ab, Nadine Albrecht sexuell belästigt zu haben. Werner glaubt seinem Bruder und bietet ihm an, mit der jungen Frau zu sprechen. Doch kurze Zeit später wird André auf das Polizeirevier gebeten, denn Nadine hat tatsächlich Anzeige gegen ihn erstattet. Derweil macht sich Friedrich Sorgen über seine bevorstehende Zukunft mit Beatrice - schließlich bekennt er sich aber zu ihr. Während André um seinen guten Ruf fürchtet, vermutet Friedrich, dass Beatrice etwas mit der Geschichte zu tun haben könnte. Beatrice gibt zu, dass sie André in eine Falle gelockt hat, die letztlich auch Friedrichs Erzrivalen Werner zu Fall bringen könnte - Clara wird von Desirée gebeten, David an dessen Geburtstag unter einem Vorwand aus seiner Wohnung zu locken, damit sie und Adrian alles für eine Überraschungsparty vorbereiten können. Clara ahnt jedoch nicht, dass Desirée versucht, sie mit ihrem Bruder zu verkuppeln. David bringt Tina nach ihrem Ohnmachtsanfall nach Hause. Entgegen Tinas Befürchtung reagiert Oskar nicht eifersüchtig, sondern dankt David für seine Hilfe. Kurze Zeit später erhält Tina weitere Pasteten-Bestellungen. Als sie bei André Urlaub einreichen will, stellt er sie gnadenlos vor eine schwere Entscheidung. Alfons kommt zurück aus London und hat Geschenke für Hildegard, Melli und Clara im Gepäck. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Carsten Meyer-Grohbrügge, Stefan Jonas Drehbuch: Thomas Kubish, Anne Neunecker

