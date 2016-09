TNT-Serie 04:15 bis 05:00 Mysteryserie Pretty Little Liars Das erste Geheimnis USA 2011 16:9 Merken Es ist das letzte Halloween vor Alisons Verschwinden und die größte Sorge der fünf Freundinnen ist zu dieser Zeit noch, ob sie auf Noel Kahns Halloweenparty eingeladen werden oder nicht. Doch als Aria etwas über ihren Vater herausfindet und Spencer sich der Möglichkeit stellen muss, eventuell die Wahl zur Jahrgangssprecherin zu verlieren, zeigen sich die ersten Risse in der heilen Fassade. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Lucy Hale (Aria Montgomery) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Chad Lowe (Byron Montgomery) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Dana Gonzales Drehbuch: Marlene King, Sara Shepard Kamera: Geoffrey Haley Musik: Michael Suby

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 451 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 256 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 181 Min. The Green Mile

Filme

RTL II 02:10 bis 05:35

Seit 141 Min.