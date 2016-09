TNT-Serie 23:55 bis 00:40 Krimiserie Crossing Jordan Vogelfrei USA 2007 16:9 Merken Jordan ist des Mordes an ihrem Exfreund Pollack verdächtig und reist nach Washington, wo der Journalist einer neuen Geschichte auf der Spur war. Er hatte herausgefunden, dass ein Richter bestechlich war, und wollte darüber berichten. Als Jordan den Beamten mit diesen Vorwürfen konfrontiert, springt der aus dem Fenster. In Boston versuchen Jordans Kollegen indes, ihre Unschuld zu beweisen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug" Vijayaraghavensatanaryanamurthy) Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Steve Valentine (Dr. Nigel Townsend) Leslie Bibb (Detective Tallulah "Lu" Simmons) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Robert L. Rovner, Melissa R. Byer Kamera: Jamie Anderson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin