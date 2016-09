TNT-Serie 15:35 bis 16:25 Jugendserie O.C., California Das Geheimnis USA 2003 Merken Nach Thanksgiving sind sowohl Summer als auch Anna sauer auf Seth, der alles Erdenkliche unternimmt, um sein Verhalten zu entschuldigen. Sandy erklärt sich derweil bereit, Jimmy zu helfen, damit der seine juristischen Probleme in den Griff bekommt. Auch Luke und Ryan schließen einen unerwarteten Waffenstillstand, als sie gemeinsam ein Geschichtsprojekt bearbeiten müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mischa Barton (Marissa Cooper) Adam Brody (Seth Cohen) Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Tate Donovan (Jimmy Cooper) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Chris Carmack (Luke Ward) Originaltitel: The O.C. Regie: James Marshall Drehbuch: Josh Schwartz, Allan Heinberg Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 6