TNT-Serie 10:00 bis 10:50 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Die Karrierefrau USA 1989 Merken Vivian scheint nicht nur mit zwei verschiedenen Männern verheiratet zu sein, sondern wird nach dem Tod eines dritten auch des Mordes verdächtigt. Jessica will ihre Unschuld beweisen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Pamela Bellwood (Vivian Proctor) George Chakiris (Eric Bowman) Scott Curtis (Danny Proctor) Mel Ferrer (Miles Austin) Charles Haid (Augie Specter) Stanley Kamel (Frankie) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Seymour Robbie Drehbuch: Robert E. Swanson Kamera: John Elsenbach Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 6