TNT-Serie 07:40 bis 08:25 Serien Reign Lang lebe die Königin USA 2013 16:9 Merken Als es Mary endlich gelingt, Lola mit Julien zusammenzubringen, versprechen sich die beiden, keine Fragen über die Vergangenheit des anderen zu stellen. Mary erfährt, dass Schottland an Frankreich fallen wird, sollte Mary ohne einen Erben sterben. Um Catherine Einhalt zu gebieten, müssen Mary und Francis sich etwas einfallen lassen. Henry verhält sich indes immer verrückter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adelaide Kane (Mary) Megan Follows (Queen Catherine) Torrance Coombs (Sebastian) Toby Regbo (Prince Francis) Celina Sinden (Greer) Caitlin Stasey (Kenna) Anna Popplewell (Lola) Originaltitel: Reign Regie: Allan Kroeker Drehbuch: Doris Egan Kamera: Mark Willis

