KI.KA 19:30 bis 21:00 Familienfilm Vater hoch Vier - Zurück zur Natur DK 2011 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Für Pa und seine Familie geht es in den Outdoor-Urlaub nach Schweden. Was als netter Familienausflug geplant war, entwickelt sich bald zu einem richtigen Abenteuer: Die Familie findet heraus, dass eine kriminelle Bande Müll im Naturpark entsorgt. Als die Familie die Betrüger dabei ertappt, wird sie von ihnen verfolgt. Die Familie kann zwar fliehen, sitzt aber in der schwedischen Wildnis fest. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Niels Olsen (Far) Kasper Ruwai Berg Kesje (Lille Per) Sidse Mickelborg (Søs) Kathrine Bremerskov Kaysen (Mie) Jakob Wilhjelm Poulsen (Ole) Jess Ingerslev (Onkel Anders) Søren Bregendal (Peter) Originaltitel: Far til Fire - tilbage til naturen Regie: Claus Bjerre Drehbuch: Claus Bjerre, Anton C. Bidstrup, Lars C. Detlefsen Kamera: Mads Thomsen Musik: Jeppe Kaas