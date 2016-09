KI.KA 16:10 bis 16:45 Trickserie Zoom - Der weiße Delfin Ein Festessen mit Folgen / Ein Pinguin auf der Flucht / Falsche Geister F 2012-2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ein Festessen mit Folgen: Am Morgen nach Maevas üppigem Festmahl sind alle Dorfbewohner krank. Nur Yann und Marina nicht, die ihr Essen heimlich unter dem Tisch an den Koala Raoul verfüttert hatten. Nun ist es an Yann, die Zutaten für ein Gegenmittel zu besorgen. Dafür muss er gemeinsam mit Zoom gefährlich tief in den Ozean hinab tauchen. Marina dagegen übernimmt die Rolle der fürsorglichen Krankenschwester, die sich aufopfernd und streng um die Patienten kümmert. Ein Pinguin auf der Flucht: Yann und seine Freunde treffen auf Aglagla, einen kleinen Pinguin. Er konnte seinen Entführern, den Gaunern Biff und Rico entkommen. Aber deren Boss Van Krook will den Pinguin wiederhaben. Also schickt Van Krook seine beiden Handlanger los, um den Pinguin wieder einzufangen. Doch er hat nicht mit dem Einfallsreichtum von Yann, Zoom und ihren Freunden gerechnet, die das einträgliche Pinguin-Geschäft ein für alle Mal beenden wollen. Falsche Geister: Die Einwohner von Maotou geraten in Panik, als plötzlich merkwürdige Dinge im Dorf passieren. Ein Tiki spricht, eine Kokosnuss schwebt und auf einer Hauswand steht eine Botschaft. Für die Dorfbewohner ist klar, dass Geister dahinter stecken, die Tupapau. Und dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als das Dorf zu verlassen. Aber Yann glaubt nicht an Geister und überredet Timeti, mit ihm und Zoom den Dingen auf den Grund zu gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Oum le Dauphin Regie: Stéphane Bernasconi Drehbuch: Hervé Nadler, Pierre Olivier Musik: Matthieu Gonet