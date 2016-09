KI.KA 12:05 bis 12:25 Trickserie Tabaluga Sandflöhe D, AUS 2001 Stereo Live TV Merken Sandflöhe: Sandflöhe sind eine echte Plage. Sie beißen und machen Humsin das Leben schwer. Und dann sind sie auch noch indirekt schuld daran, dass seine Wunderwaffe gegen die Grünländer zu Bruch geht. Der Zufall schenkt ihm eine Idee: Er schickt den Grünländern Sandflöhe, als Geschenk verpackt. Tabaluga und seine Freunde haben die Ernte eingebracht und errichten eine große Scheune für all die Früchte. In einer Arbeitspause entdecken sie ein Geschenk. Beim Aufmachen wundern sie sich, dass es leer ist. Die Sandflöhe setzen ihnen so zu, dass sie nicht weiterarbeiten können. Vor lauter Jucken zappeln sie so rum, dass die Scheune zusammenbricht. Nun droht, die reichhaltige Ernte zu verderben. Die Grünländer wollen die Quälgeister los werden, und Tabaluga hat auch schon eine Idee: Er will sie in heißem Vulkanwasser ertränken. In letzter Sekunde wird er von Buzz davon abgehalten. Buzz, wie die Sandflöhe ein Insekt, redet mit seinen entfernten Verwandten. Die entschuldigen sich und helfen mit, die Scheune wieder aufzubauen. In Nullkommanichts ist die gesamte Arbeit erledigt. Als Dankeschön bringen die Grünländer die Sandflöhe, als Geschenk verpackt, wieder zurück in ihre Heimat, in die Wüstenwelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tabaluga Regie: Yoram Gross Drehbuch: Phil Sanders, Susan Beak, Geoff Beak, John Palmer Musik: Clive Harrison