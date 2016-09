KI.KA 08:20 bis 08:30 Trickserie Trotro TROTRO versteckt sich / TROTRO gießt Blumen / TROTRO, der Sackhüpfmeister F 2004 Stereo Live TV Merken TROTRO versteckt sich: Heute kommt Lilli zu Besuch. TROTRO will unbedingt Verstecken spielen. Doch so gut er sich auch versteckt, Lilli findet ihn einfach immer. Da muss sich TROTRO, der auf keinen Fall verlieren will, etwas Neues einfallen lassen. TROTRO gießt Blumen: An diesem heißen Sommertag spaziert TROTRO durch den Garten und merkt, dass die kleinen Blumen ihre Köpfchen hängen lassen. Sie brauchen dringend Wasser! TROTRO ist sofort zur Stelle. Doch so einfach ist das Gießen für einen kleinen Esel nicht. TROTRO, der Sackhüpfmeister: TROTRO kommt ganz aufgeregt nach Hause. Er hat beim Sackhüpf-Wettkampf gewonnen. Nun will er den Hüpfsack, seinen Glücksbringer, gar nicht mehr ausziehen. Überall springt er mit dem alten Sack herum. Lange wird das Mama wohl nicht aushalten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Trotro Regie: Mireille Sarrazin, Anthony Combeau, Valérie Siclay Drehbuch: Antonin Poirée, Mathilde Maraninchi, Marie-Luz Drouet, Pascal Stervinou, Sébastien Dejardin, Georges Musik: Francis Médoc, Frédéric Durieux, Sébastien de Winne

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 412 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 172 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 172 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 172 Min.