KI.KA 06:15 bis 06:29 Trickserie Ben & Hollys kleines Königreich Gaston ist traurig GB 2009 Stereo 16:9 Live TV Merken Gaston ist traurig: Ben und Holly spielen gern mit Gaston, dem Marienkäfer. Aber als sie eines Morgens zu seiner Höhle kommen, ist diese leer und noch dazu völlig verdreckt. Das scheint der Grund für Gastons Traurigkeit zu sein, vermutet die Nanny. Also machen sie die Höhle blitzsauber. Doch als Gaston vergnügt von seinem Morgenspaziergang zurückkommt, stellt sich alles als großer Irrtum heraus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ben and Holly's Little Kingdom Regie: Neville Astley, Mark Baker Drehbuch: Nevillie Astley, Mark Baker, Phil Hall, Sam Morrison, Chris Parker Musik: Julian Nott

