Disney Channel 00:15 bis 00:40 Comedyserie Dharma & Greg Streitgespräche USA 1999 Stereo HDTV Greg treibt Dharma mit seiner ständigen Streitsucht in den Wahnsinn. Auch der Rat ihrer Mutter, dem Ex-Anwalt immer Kontra zu geben, führt zu keiner Besserung der Situation. Ablenkung verschafft Dharma lediglich das Schlagzeugspielen. Aber wegen ihrer ständigen Streitereien mit Greg fliegt sie schließlich sogar aus der Band... Schauspieler: Jenna Elfman (Dharma Finkelstein) Thomas Gibson (Greg Montgomery) Shae D'Lyn (Jane) Susan Sullivan (Kitty Montgomery) Alan Rachins (Larry Finkelstein) Joel Murray (Pete) Mitch Ryan (Edward Montgomery) Originaltitel: Dharma & Greg Regie: Robert Berlinger Drehbuch: Chuck Lorre, Dottie Dartland, Eddie Gorodetsky, Fred Greenlee Musik: Dennis C. Brown