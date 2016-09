Disney Channel 22:00 bis 22:30 Comedyserie Die Nanny Wetterfee Fran USA 1997 Stereo HDTV Merken Fran ist verbittert, weil ihre Oma zum zweiten Mal heiratet, während sie selbst noch Single ist. Ihr Therapeut Dr. Miller empfiehlt ihr, sich auf ein anderes Ziel zu konzentrieren. So beschließt Fran, Wetterfee beim Fernsehen zu werden. Maxwell macht sich über diesen Plan lustig, da er nicht glaubt, dass sie irgendwelche Chancen hat. Yettas Ehemann, Sammy, hat zufällig einen Neffen beim TV: den Moderator Bryant Gumbel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Daniel Davis (Niles) Lauren Lane (C.C. Babcock) Nicholle Tom (Margaret "Maggie" Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Dorothy Lyman Drehbuch: Rick Shaw Kamera: James Jansen Musik: Timothy Thompson