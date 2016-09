Disney Channel 17:55 bis 18:25 Trickserie Die Schlümpfe Schlümpfe mit Willenskraft / Clumsys Glück USA, B 1983 16:9 HDTV Merken (a) Die Schlümpfe sind so sehr damit beschäftigt, ihre individuelle Willenskraft zu erproben, dass sie gar nicht merken, dass Gargamel Harmony gefangen hat. Erst als Papa Schlumpf Gargamel eine Trickkiste anbietet, um seine Willenskraft zu testen, gelingt Harmony die Flucht. (b) Die Schlümpfe lernen, was Aberglaube ist, als Clumsy kurz vor einem Meteorschauer Beautys Spiegel zerbricht. Als ein Meteor auf Clumsys Haus fällt, denken alle, dass das Unglück bringt, aber sie merken, dass diese Philosophie dumm ist, als sie feststellen, dass Clumsy zu diesem Zeitpunkt gar nicht im Haus war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen