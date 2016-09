Disney Channel 16:00 bis 16:25 Trickserie Disneys Kuzco's Königs-Klasse Kuzcos neue Shows / Zu viele Malinas USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Um Kuzco endgültig zu besiegen, beschließt Yzma, ein neues Fernsehprojekt zu entwickeln, da sie Kuzco in der bisherigen Serie am Ende immer unterlegen war. (b) Kuzco benutzt Yzmas neue Maschine zur Persönlichkeitsspaltung dazu, Malina in ihre verschiedenen charakterlichen Grundmuster aufzuteilen. Es gelingt ihm, die von ihm herbeigesehnte Schmuse-Malina zu isolieren. Als die ihm allerdings zu sehr auf die Pelle rückt, muss er einen Weg finden, alle Malinas wieder zu ihrem einzigen alten Selbst zu verschmelzen. Um Kuzco endültig zu besiegen, beschließt Yzma, ein neues Fernsehprojekt zu entwickeln, da sie Kuzco in der bisherigen Serie am Ende immer unterlegen war. Sie schreibt ihn in eine Polizeiserie, eine Gameshow, eine Zeichentrickreihe und in ein Wrestling-Spektakel hinein - und verliert auch dabei jedes Mal. Kuzco benutzt Yzmas neue Maschine zur Persönlichkeitsspaltung dazu, Malina in ihre verschiedenen charakterlichen Grundmuster aufzuteilen. Es gelingt ihm, die von ihm herbeigesehnte Schmuse-Malina zu isolieren. Als die ihm allerdings zu sehr auf die Pelle rückt, muss er einen Weg finden, alle Malinas wieder zu ihrem einzigen alten Selbst zu verschmelzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's the Emperor's new School Regie: Dave Knott Drehbuch: Evan Gore