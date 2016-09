Disney Channel 12:15 bis 12:40 Trickserie Disneys Kim Possible Rückkehr nach Camp Heimweh USA 2002 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Cheerleader der Middleton High dürfen an einem renommierten Cheerleader-Wettbewerb teilnehmen, wovon Ron zunächst gar nicht begeistert ist. Im Camp ist auch Rons alter Freund Nixon bzw. Nixe, mit dem er zu allem Überfluss auch noch ein Zimmer teilen muss. Auch Kim hat den Hauptgewinn gezogen und ist mit Bonnie in einem Zimmer. Natürlich kommt es zu Reibereien, jeder will den Cheerleader-Stab gewinnen, und der zunächst geheilte Gil stellt sich doch wieder als Mutant heraus. Nach einem Showdown gelingt es Ron, Kim und Bonnie, dem bösen Treiben von Nixe ein Ende zu machen. Cheerleader der Middleton High dürfen an einem renommierten Cheerleader-Wettbewerb teilnehmen, wovon Ron zunächst gar nicht begeistert ist. Im Camp ist auch Rons alter Freund Nixon bzw. Nixe, mit dem er zu allem Überfluss auch noch ein Zimmer teilen muss. Auch Kim hat den Hauptgewinn gezogen und ist mit Bonnie in einem Zimmer. Natürlich kommt es zu Reibereien, jeder will den Cheerleader-Stab gewinnen, und der zunächst geheilte Gil stellt sich doch wieder als Mutant heraus. Nach einem Showdown gelingt es Ron, Kim und Bonnie, dem bösen Treiben von Nixe ein Ende zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kim Possible Regie: Steve Loter Drehbuch: Matthew Negrete