ARD alpha 04:25 bis 04:40 Dokumentation Kunstraum Dietmar Tanterl: "Rot Wein Rot" D 16:9 Live TV Merken Dietmar Tanterl arbeitet mit dem abstraktesten "Material", das einem Künstler zur Verfügung steht: mit Licht. Seine Arbeiten sind keine leuchtenden oder beleuchteten Plastiken oder Installationen. Für Tanterl ist das Licht das Medium des Ausdrucks. Wie komplex diese scheinbar einfache Ausgangs-Situation ist, schildert er so: "Für mich ist das Entscheidende, dass ein Kunstwerk immer einen Bezug zur Realität hat. Es geht nicht darum, ein Werk in den allgemeinen Raum zu stellen, sondern darum, eine Versuchsanordnung zu finden, in der eine Arbeit als Werk zu verstehen ist, sozusagen Symbolcharakter hat, aber im Grunde genommen nur exemplarisch als Experiment fungiert." Im neu gestalteten Lenbachhaus in München kann man Dietmar Tanterls Arbeit "Rot Wein Rot" als Dauerinstallation erleben. 18 Lichtkörper, in unterschiedlicher Stückzahl, aber auf einer einzigen Ebene im Treppengang verteilt, stellen die materielle Komponente von "Rot Wein Rot" dar. Die Arbeit besteht jedoch nicht darin, unterschiedliches Licht und unterschiedliche Farben, in diesem Fall Rot und Weiß, auszustrahlen. Es geht bei diesem Werk um das Erlebnis von Raum, Zeit, Farbe und Licht. Die Kombination dieser Elemente und die dann sich abspielenden subjektiven Gedanken und Erlebnisse sind die Dinge, die Tanterl interessieren. "Es gibt die sprachliche Komponente, also Rot Wein Rot, dann eine symbolische, also z.B. Österreichische Nationalflagge, und dann einen Bezug zum Wein: Auf kaum einem Bild eines österreichischer Politikers fehlt das Glas Wein", sagt Dietmar Tanterl Und: "Ich wünsche mir eigentlich nur, dass der Betrachter in der Lage ist, nachzuvollziehen, was mich in dem Moment des Betrachtens gerade interessiert hat. Wenn ich das ansatzweise erreicht habe, bin ich schon zufrieden, mehr kann man gar nicht erwarten." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kunstraum

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 451 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 256 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 181 Min. The Green Mile

Filme

RTL II 02:10 bis 05:35

Seit 141 Min.