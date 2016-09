ARD alpha 22:30 bis 23:00 Dokumentation Die Andamanen - unentdecktes Paradies D 2013 16:9 Merken Bis heute hat sich dort durch die abgeschiedene Lage eines der letzten großen Naturparadiese der Welt erhalten - noch weit entfernt von allen großen Touristenrouten. Die Strände, kilometerlang und menschenleer, gehören zu den schönsten der Welt. Das Time Magazin kürte den Strand Radha Nagar zum schönsten ganz Asiens. Das Meer ist Heimat von atemberaubenden Korallenriffen und einer unglaublichen Vielfalt an Meeresbewohnern. Und ab und zu gehen hier sogar die Elefanten schwimmen. Viele Inseln werden von verschiedenen Stämmen bewohnt, deren Urväter schon in der Steinzeit dort lebten und die noch heute nur wenig Kontakt zur Außenwelt haben. Doch die Zeit steht auch auf den Andamanen nicht still. Die Moderne hält immer mehr Einzug: Die indische Regierung versucht, den Tourismus zu fördern, und immer mehr indische Siedler drängen auf der Suche nach einem besseren Leben auf die Inseln. Das fragile Ökosystem und traditionelle Lebensweisen drohen aus dem Gleichgewicht zu geraten. Mehrere Stämme sind durch Kontakte mit der "Zivilisation" bereits vom Aussterben bedroht. ARD-Korrespondent Jürgen Osterhage und sein Team begeben sich auf Spurensuche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Andamanen - Unentdecktes Paradies