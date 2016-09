ARD alpha 21:00 bis 22:30 Chronik Die gläserne Fackel Die Waffenschmiede DDR 1989 16:9 20 40 60 80 100 Merken Im Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg wird Carl Zeiss Jena durch die Gründung von Tochterfirmen in den Bereichen Absatz und Beschaffung von Rohmaterialien zum größten feinmechanisch-optischen Konzern der Welt. Mit zwiespältigen Gefühlen erlebt der dem Erbe Ernst Abbes verpflichtete Dr. Czapski, dass die Militäroptik immer größere Kapazitäten in Forschung und Produktion bindet. Max Fischer, inzwischen zum Geschäftsführer aufgerückt, ist dabei, als die Reichsregierung im engen Kreis die Aufgaben der deutschen Wirtschaft im kommenden Krieg berät. Die erstarkende Sozialdemokratie stellt sich der Entwicklung nur halbherzig entgegen. Schließlich kommen die steigenden Gewinne aus den Rüstungsgeschäften, nicht zuletzt mit zukünftigen Kriegsgegnern, auch der Belegschaft zugute. Unbequeme Leute wie Paul Steinhüter und die Zwillingsbrüder Karl und Maximilian gehören zu den ersten, die ihren Einberufungsbefehl erhalten. Maximilian muss das jüdische Mädchen Olga zurücklassen, das von ihm ein Kind erwartet. An der Front entdeckt Paul, dass die Zielfernrohre der französischen Scharfschützen aus der Zeiss-Produktion stammen. Als die Nachricht vom Tode Maximilians, der in eine Strafkompanie versetzt wurde, eintrifft, erliegt Vater Franz einem Herzschlag. Zwillingsbruder Karl bemüht sich um Olga und das Kind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hanns-Jörn Weber (Franz Steinhüter) Walfriede Schmitt (Karoline Steinhüter) Walter Plathe (Paul Steinhüter) Jörg Schüttauf (Karl Steinhüter) Dirk Wäger (Maximilian Steinhüter) Renate Blume-Reed (Toni Steinhüter) Janina Hartwig (Olga Steinhüter) Originaltitel: Die gläserne Fackel Regie: Joachim Kunert Drehbuch: Wolfgang Held, Joachim Kunert Kamera: Walter Laaß Musik: Bernd Wefelmeyer