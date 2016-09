ARD alpha 18:15 bis 18:30 Bildungsprogramm Great Moments in Science and Technology Fritz Klatte, Herrmann Staudinger and Polymer Chemistry D 16:9 Live TV Merken Die Chemische Fabrik in Griesheim ist seit 1890 ein Großhersteller von Natronlauge - und somit auch von Chlor, welches große Lagerprobleme verursacht. Der junge Chemiker Fritz Klatte findet hier einen Weg, das problematische Gas in einem neuen, festen Stoff zu binden.1912 synthetisiert er so Vinylchlorid. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts versuchten dann viele Chemiker, ein künstliches Polymer herzustellen, um der Industrie einen vielfach einsetzbaren Werkstoff zu liefern. Die zugrunde liegenden chemischen Prozesse kann erst der deutsche Chemiker Hermann Staudinger erklären. Laut Staudingers Theorie bildet sich Polyvinylchlorid, also PVC, in einer Reaktion, die er Polymerisation nennt. Dieses erste künstliche Polymer bestimmte mit seinen Eigenschaften bis in die 1930er Jahre hinein das Aussehen vieler Industriegüter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Great Moments in Science and Technology