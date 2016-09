TNT Film 22:00 bis 23:45 Horrorfilm Gremlins 2 - Die Rückkehr der kleinen Monster USA 1990 Nach den Charakteren von Chris Columbus 16:9 20 40 60 80 100 Merken Noch quirliger, noch frecher, noch übermütiger! Sechs Jahre nachdem die Gremlins Kingston Falls in Schutt und Asche gelegt haben, stößt Billy in seinem Bürogebäude auf den kleinen Gizmo und ist fest entschlossen, sich dieses Mal an die Regeln zu halten. Doch ein defekter Wasserspender macht alle guten Vorsätze zunichte. Bald verwandelt sich das hypermoderne Center in ein abgedrehtes Tollhaus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Galligan (Billy Peltzer) Phoebe Cates (Kate Beringer) John Glover (Daniel Clamp) Robert Prosky (Fred) Christopher Lee (Doktor Catheter) Robert Picardo (Forster) Dick Miller (Murray Futterman) Originaltitel: Gremlins 2: The New Batch Regie: Joe Dante Drehbuch: Charles S. Haas Kamera: John Hora Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12