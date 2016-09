TNT Film 12:20 bis 14:20 Komödie Die Hexen von Eastwick USA 1987 Nach dem Roman von John Updike 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Freundinnen Alexandra, Jane und Sukie verbindet, dass sie in ihrer Kleinstadt allesamt ohne Mann leben. Bei einem ihrer wöchentlichen Treffen wünschen sich die drei, dass sie einen Traummann erfinden könnten, der ihren Vorstellungen entspricht. Was keine ahnt: Gemeinsam haben sie magische Kräfte und so erscheint tatsächlich kurz darauf der Teufel persönlich - in der Gestalt ihres Traummannes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Nicholson (Daryl Van Horne) Cher (Alexandra Medford) Susan Sarandon (Jane Spofford) Michelle Pfeiffer (Sukie Ridgemont) Veronica Cartwright (Felicia Alden) Richard Jenkins (Clyde Alden) Keith Jochim (Walter Neff) Originaltitel: The Witches of Eastwick Regie: George Miller Drehbuch: Michael Cristofer Kamera: Vilmos Zsigmond Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12