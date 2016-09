3sat 03:05 bis 04:35 Show Bayerischer Kabarettpreis 2015 D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken 2016 verleiht der Bayerische Rundfunk gemeinsam mit dem Münchner Lustspielhaus zum 18. Mal den "Bayerischen Kabarettpreis". Die Preisverleihung findet am 12. September im Münchner Lustspielhaus statt. Michael Altinger führt als Moderator durch den Abend. Musikalisch umrahmt wird der Abend von The Heimatdamisch. Ausgezeichnet werden mit dem Senkrechtstarter-Preis Constanze Lindner, mit dem Musikpreis Simon & Jan, mit dem Hauptpreis HG. Butzko und mit dem Ehrenpreis Georg Schramm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Luise Kinseher Gäste: Gäste: Abdelkarim, Pigor & Eichhorn, Helmut Schleich, Lisa Fitz Originaltitel: Bayerischer Kabarettpreis 2015

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 451 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 256 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 181 Min. The Green Mile

Filme

RTL II 02:10 bis 05:35

Seit 141 Min.