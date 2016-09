3sat 22:35 bis 00:05 Horrorfilm Vinyan F, B, GB, AUS 2008 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sechs Monate, nachdem ihr einziges Kind während der Tsunami-Katastrophe in Thailand verschwand, glaubt Jeanne, ihren Sohn in einem Video über obdachlose Kinder in Burma zu erkennen. Gemeinsam mit ihrem Mann Paul begibt sie sich auf eine Reise fernab der Zivilisation und landet inmitten den Tiefen des heimtückischen burmesischen Dschungels, der von verwilderten Kindern bewohnt wird, die keine Eindringlinge dulden. Jeweiter sie vordringen, desto verzweifelter wird ihre Lage, je obsessiver sie suchen, desto näher kommen sie dem Herzen der Finsternis. Sind die plötzlich vor ihnen auftauchenden Kinder wirklich das Ende ihrer Suche? Oder vielmehr der Beginn eines unvorstellbaren Alptraums? Mit "Vinyan", den 3sat als TV-Premiere zeigt, ist Regisseur und Autor Fabrice Du Welz ein stilistisch exquisites Glanzstück des modernen Horrorfilms gelungen. Die Suche der Eltern nach ihrem verschwundenen Sohn ist ein düster- bildgewaltiges Psychodrama vor der atemberaubenden Naturkulisse Thailands und Burmas, dass mit Emmanuelle Béart ("Mission: Impossible") und Rufus Sewell ("Dark City") erstklassig besetzt ist. Der 1972 geborene belgische Regisseur Fabrice Du Welz zeigte seinen ersten Spielfilm "Calvaire" 2005 in der "Semaine de la critique" der Filmfestspiele in Cannes. Sein neuester Spielfilm, der Thriller "Alléluia", lief dort 2014 in der Reihe "Quinzaine des réalisateurs". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emmanuelle Béart (Jeanne Bellmer) Rufus Sewell (Paul Bellmer) Julie Dreyfus (Kim) Josse De Pauw (Matthias) Petch Osathanugrah (Thaksin Gao) Amporn Pankratok (Sonchaï) Omm (Sara) Originaltitel: Vinyan Regie: Fabrice Du Welz Drehbuch: Fabrice Du Welz Kamera: Benoît Debie Musik: François-Eudes Chanfrault Altersempfehlung: ab 16