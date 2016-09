3sat 18:00 bis 18:30 Reportage Bayern und Tschechien Mähren - Wein, Weib und Gesang D 2006 Stereo 16:9 Live TV Merken Mähren, der östliche Teil Tschechiens, strahlt auch heute noch Gemütlichkeit, Gelassenheit und ein bisschen Verträumtheit aus. Schon wegen seiner Lage ist Tschechien kulturell stark an Österreich und der Slowakei orientiert, aber auch bayerische Spuren gibt es. Nicht zuletzt in der Sprache, in der noch bairische oder fränkische Klangfärbungen auftauchen, wie Richard Rothenhagen erzählt. Der Forscher von der Universität Brünn erstellt zusammen mit Kollegen den Atlas der deutschen Sprache in Tschechien, genauer gesagt das Kapitel über deutsche Sprachinseln in Mähren. Dabei stoßen die Forscher auf Menschen wie Miltischie (Emilie) Kubin. Die 84-jährige Frau lebt in einem Krankenhaus und ist die letzte Deutschsprachige in der nordmährischen Kleinstadt Landskron. Landschaftlich ist Mähren tatsächlich nahezu ein Abbild von Bayern: Weite Felder, viele kleine Dörfer, auch wenn diese nach der Zentralisierung der Landwirtschaft mehr und mehr verwaist sind. Entwicklungen gegen diesen Trend gibt es zum Beispiel mit dem Dorf Annabrünner bei Landskron. Das ostmährische Olmütz ist neben Prag die wichtigste Kultur- und Universitätsstadt in Tschechien. Nach einem Abstecher durch das südmährische Weingebiet rund um Znaim führt die Reise in die mährische Hauptstadt Brünn. Der bayerische Schriftsteller Oskar Maria Graf hat hier ab 1930 mehrere Jahre im Exil gelebt. Dora Müller, heute 84 Jahre alt, erzählt von den Zeiten, als sie Graf und andere Exilschriftsteller, darunter Thomas Mann, bei deren regelmäßigen Stammtischrunden im Brünner Altstadt-Café Biber traf. Das Café gehörte Müllers Vater. Ein weiterer Bezug der mährischen Hauptstadt Brünn zu Bayern: Im Stadtbild finden sich mehrere barocke Kirchen, eine davon ist St. Leopold. Sie wurde im 17. Jahrhundert vom Landshuter Architekten Moritz Schmid und dessen Sohn eindrucksvoll gestaltet. Nicht weit entfernt von Brünn befindet sich die Kleinstadt Zlin. Dort hatte vor 100 Jahren der Schuster Josef Bata begonnen eine Schuhfabrik gegründet, die heute eine weltweit große Schuhkette geworden ist: die Firma Bata. Schließlich geht es allmählich wieder zurück in Richtung Bayern: Das Filmteam ist zu Gast bei einer der vielen hochwertigen Veranstaltungen im Rahmen des jährlichen "Festivals Mitte Europa", einem Konzert der mährischen Sopranistin Iva Bittova in Karlsbad. Der gewachsene Kurort weist viel Charme der alten Zeit auf. Mittendrin findet sich eine kleine bayerische Spur, die von der oberbayerischen Architektenfamilie Dientzenhofer entworfene Barockkirche Maria Magdalena. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bayern und Tschechien