Das Filmteam ist diesmal im Westen unterwegs und stellt Besonderheiten und Kurioses vor. Stationen sind Straßlach-Dingharting, Grünwald, Pullach, Baierbrunn, Schäftlarn, Neuried, Planegg und Gräfelfing, sowie die großen Wäldern, die dazwischen liegen: Perlacher und Grünwalder Forst, Forstenrieder Park und Forst Kasten. Das vielleicht bedeutendste Gemälde, das mit dem Münchner Land zu tun hat, befindet sich in der Kunsthalle Bremen. Es trägt den Titel "Schlachterladen in Schäftlarn", gemalt von Impressionisten Lovis Corinth. Eine Kunsthistorikerin erklärt das Gemälde und lenkt den Fokus des Betrachters auf Dinge, die einem Laien nicht auffallen. Entstanden ist es 1897, als der Maler aus Ostpreußen in München studierte und möglichst viel Zeit im Isartal verbrachte. Gemalt hatte es Corinth 1897 in Schäftlarn, damals gab es die Benediktinerabtei schon seit 1135 Jahren. An der Isar herrscht sommerliches Treiben beim Bruckenfischer und an der Floßrutsche in Mühltal, Ruhe dagegen am Georgenstein. Am Deininger Weiher erwacht der Morgen, noch liegt Dunst darüber. Das Filmteam blickt in verschiedene Kochtöpfe: Bei der Zubereitung von Hollerkücherl im "Waldhaus Deininger Weiher", im "Seven and more" in Martinsried gibt es Rochen und in Straßlach ein geheimes Dinner. Grünwald, oft "Nobelvorort" genannt, erscheint für Auswärtige mitunter mysteriös. Immer noch fährt die gute alte Trambahn hierher, nicht die U-Bahn. Magneten sind die Bavaria-Filmstudios, die Grünwalder Burg und eine Schönheitsklinik. Drei frühere Bewohner des Landkreises sind über ihren Tod hinaus besonders im Gedächtnis geblieben: der Theaterregisseur Otto Falckenberg, einst wohnhaft in Geiselgasteig, der TV-Schauspieler Horst Tappert alias "Derrick", gestorben in Planegg, und der bislang einzige Meistertrainer des TSV 1860, Max Merkel. Sein Grab liegt auf dem Friedhof in Hohenbrunn. In Buchenhain gibt es Einblicke in den unterirdischen Wasserspeicher, er liefert gutes Trinkwasser für München und die Region. In Baierbrunn wird Deutschlands reichweitenstärkste Zeitschrift, die "Apotheken Umschau", erstellt. Um nach Neuried, Planegg, Gräfelfing zu gelangen, geht es durch den Forstenrieder Park mit Abstecher zu den dortigen Königseichen. Weitere Stationen auf dem Streifzug: Pullach, die Großhesseloher Brücke, ein Besuch im Würmbad, aktuelle Forschung in Martinsried und die Villen von Gräfelfing. Und warum fahren im Landkreis München eigentlich so viele Geländewagen - neudeutsch "SUVs" - herum?