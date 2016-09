Sky Sport 2 20:00 bis 21:30 Motorsport Formel 1: Großer Preis von Malaysia 1. Freies Training in Sepang 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Rosberg, einfach unwiderstehlich! Nico Rosberg triumphierte beim Singapur-GP und setzte sich mit seinem dritten Erfolg in Serie an die Spitze der Fahrerwertung. "Es gibt Sicherheit, mit einem Sieg im Rücken zum nächsten Rennen nach Malaysia zu kommen", sagte der 31-Jährige, der nun acht Zähler Vorsprung auf seinen Teamrivalen Lewis Hamilton aufweist. Der britische Weltmeister gratulierte seinem Silberpfeil-Kollegen artig: "Nico ist fantastisch gefahren, er hat das völlig verdient gewonnen." Eine fantastische Fahrt legte auch Sebastian Vettel auf den Asphalt. Der Ferrari-Pilot brauste vom letzten Startplatz auf Rang fünf. "Mehr war nicht drin", so der Heppenheimer ganz cool. K. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie