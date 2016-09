Junior 17:05 bis 18:30 Trickfilm Biene Maja - Freundschaft ist dicker als Honig D, AUS 2014 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die frisch geschlüpfte Maja ist ein kleiner Wirbelwind und hält sich nicht an die Regeln des Bienenstocks. Eine dieser Regeln ist den Hornissen, die auf der Klatschmohnwiese leben, nicht zu vertrauen. Als das royale Jelly gestohlen wird, werden die Hornissen verdächtig und alle glauben das Maja ihr Komplize ist. Keiner glaubt, dass sie unschuldig ist und niemand steht ihr bei außer ihrem gutmütigem Freund Willy. Nach einer langen und ereignisreichen Reise zum Hornissennest, entdecken Maja und Willi den wahren Bösewicht und die zwei Freunde kommen endlich mit den anderen Bewohnern der opulenten Klatschmohnwiese zusammen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Nina Schatton (Maja) Jan Delay (Willi) Cosma Shiva Hagen (Frau Kassandra) Nina Hagen (Gunilla) Eva-Maria Hagen (Die Bienenkönigin) Cusch Jung (Flip) Santiago Ziesmer (Hugo) Originaltitel: Maya the Bee Movie Regie: Alexs Stadermann Drehbuch: Mario Von Jascheroff Musik: Ute Engelhardt