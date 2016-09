Junior 10:20 bis 10:35 Trickserie Die Biene Maja Folge: 32 Die Raupenwanderung D, F 2012 Stereo 16:9 Merken Maja und Willi warten in einer Eiche freudig darauf, dass ein langer Zug von Raupen zu ihnen in den Baum wandert. Aber die vielen Raupen wandern nicht zur Eiche, sie laufen daran vorbei. Maja und Willi merken sofort, dass sich die Eichenprozessionsspinner verlaufen haben. Das wäre noch nicht so schlimm, aber die seltsamen Spinner verlieren beim Wandern brennende Juckhaare. Je länger sie umherirren, desto mehr gefährliche Haare liegen überall in der Wiese herum. Maja und Willi beschließen, die Raupen möglichst schnell zur Eiche zu leiten. Aber da kommt ihnen die Spinne Thekla in die Quere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Biene Maja Regie: Daniel Duda Drehbuch: Delpine Maury, Theo de Marcousin, Waldemar Bonsels Musik: Fabrice Aboulker