Sky Bundesliga 16:30 bis 18:30 Fußball Fußball: Bundesliga Borussia Dortmund - SC Freiburg, 5.Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Dortmunder Tormaschine läuft weiter auf Hochtouren. Nach den 6:0-Siegen gegen Warschau und Darmstadt gewann die Borussia in Wolfsburg mit 5:1. So deutlich, wie es sich anhört, war es diesmal aber nicht. "Es hat sich lange nicht nach so einem klaren Ergebnis angefühlt", gab BVB-Coach Thomas Tuchel zu. Die Dortmunder konnten sich bei Keeper Roman Bürki bedanken, dass die Wolfsburger nicht mehr Tore erzielten. Und als der VfL dann doch zum 1:2 traf, schaltete die BVB-Offensive einen Gang hoch und sorgte für die Entscheidung. "Im Moment kann uns eigentlich keiner stoppen", glaubt Pierre-Emerick Aubameyang. Der SC wird es trotzdem versuchen. Moderation: Michael Leopold, Kommentar: Jonas In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Leopold