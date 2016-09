Classica 22:25 bis 22:45 Musik Prokofjew, Sinfonie Nr. 1 D-Dur op. 25 "Classique" D 1977 Stereo 16:9 Merken Chicago Symphony Orchestra; Leitung: Georg Solti. Aufgenommen im Oktober 1977 in der Orchestra Hall, Chicago. Sir Georg Solti (1912-1997) war einer der bedeutendsten Dirigenten des 20. Jahrhunderts. "Der letzte große internationale Konzert- und Operndirigent" (The Times) repräsentierte als Kapellmeister der alten Schule die Eleganz und den Geschmack der mitteleuropäischen Musiktradition. 1954 begann seine Zusammenarbeit mit dem Chicago Symphony Orchestra; 1969 wurde er Chefdirigent und bekleidete den Posten 22 Jahre lang. Der weltweite Ruhm des Orchesters ist eng mit Soltis Namen verknüpft. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Prokofjew: Sinfonie Nr. 1 D-Dur op. 25 "Classique" Kamera: Jack Horton Musik: Sergej Prokofjew