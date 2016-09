Spiegel Geschichte 20:15 bis 21:00 Dokumentation Kampf ums Weiße Haus 1988 - Bush und Dukakis USA 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Frühjahr 1988: Seit über sieben Jahren sitzt Präsident Ronald Reagan im Weißen Haus. Die Republikaner wollen, dass sein Vize George H.W. Bush bei den Wahlen im November Reagans Nachfolge antritt. Doch der demokratische Herausforderer Michael Dukakis liegt bei den Umfragen klar vorn. Da entdeckt Bushs Wahlkampfteam eine alte Filmrolle, die für den weiteren Wahlkampf überaus wertvoll ist. Auch ein bizarrer Auftritt eines Kandidaten in einem Rüstungskonzern zeigt Wirkung¿ - Oscar-Preisträger Kevin Spacey produzierte die Dokumentarserie über die dramatischsten Präsidentschaftswahlen der USA. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Race to the White House Altersempfehlung: ab 12