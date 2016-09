Spiegel Geschichte 16:20 bis 17:15 Magazin einestages tv Sehen und gesehen werden - Eine kleine Messe-Geschichte D 2014 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 77: Messen gibt es seit dem Mittelalter. Damals waren das einmal im Jahr stattfindende Verkaufsveranstaltungen mit überregionalen Händlern. Inzwischen hat sich diese Art der Warenmesse zu einer Muster-Messe gewandelt. Die Kaufleute orientieren sich an den gezeigten Mustern und geben vor Ort ihre Bestellungen auf. Heute dominieren Spezial- und Themen-Messen wie Dessous-Messen, Esoterik- oder Tattoo-Messen. Einestages tv zeigt, was es auf einer Hochzeits-Messe gibt und wagt sich auf eine Leichenwagenmesse. Seltene Filmaufnahmen vermitteln ein Bild der Expo in San Francisco vor hundert Jahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: einestages tv