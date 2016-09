Spiegel Geschichte 11:40 bis 12:25 Dokumentation The Seventies Taten des Terrors USA 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Die 70er Jahren werden vom Terror erschüttert. Wie läuft das Geiseldrama bei den Olympischen Spielen in München 1972 ab? Welche Ziele verfolgt die Baader-Meinhof-Bande? Tom Hanks zeigt die Terroristen der 70er Jahre, ihre Motive und ihre Opfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Seventies