Sky Krimi 04:00 bis 04:50 Krimiserie Küstenwache Folge: 245 Jenseits von Eden D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Der bekannte Schlagersänger Hein Nordstern wird von der Küstenwache tot an Bord seiner Jacht gefunden. Eine Autogrammkarte mit dem Satz "Wir gehören zusammen" bringt die Polizei ins Grübeln. Die Ermittlungen in Nordsterns persönlichem Umfeld konzentrieren sich auf seine Witwe Luise und seinen Bruder Mark Stumpf. Dieser berichtet dem Team von den zahlreichen Affären seines berühmten Bruders. Hat es die Polizei mit einem Mord aus Eifersucht zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Sabine Petzl (Saskia Berg) Lara-Isabelle Rentinck (Pia Cornelius) Michael Kind (Hermann Gruber) Andreas Arnstedt (Kai Norge) Max Florian Hoppe (Benjamin "Ben" Asmus) Andreas Dobberkau (Marten Feddersen) Originaltitel: Küstenwache Regie: Tobias Stille Drehbuch: Winfried Oelsner Kamera: Christian Klopp Musik: Carsten Rocker Altersempfehlung: ab 12

