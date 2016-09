Sky Krimi 00:25 bis 01:30 Krimiserie The Fall - Tod in Belfast Folge: 10 GB 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Da Spector nun unter polizeilicher Beobachtung steht, möchte Gibson sicherstellen, dass eine solide Strategie für seine Verhaftung aufgestellt wird. Während sie sich auf die Stärke ihres Teams verlässt, führen Gibsons Ermittlungen dazu, dass sie Zeugin der schockierenden Brutalität von Spectors Verbrechen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jamie Dornan (Paul Spector) Gillian Anderson (Stella Gibson) Orla Mullan (Control) John Lynch (Jim Burns) Stuart Graham (Matt Eastwood) Tim Loane (Ged Green) Richard Clements (Rick Turner) Originaltitel: The Fall Regie: Allan Cubitt Drehbuch: Allan Cubitt Kamera: Ruairí O'Brien Musik: Keefus Ciancia Altersempfehlung: ab 16