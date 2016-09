Sky Krimi 18:20 bis 19:10 Krimiserie SK Kölsch Die Liebesfalle D 2004 Stereo Merken Jupp und Falk werden mit der Lösung zweier Mordfälle beauftragt, die nach dem gleichen Schema verübt wurden: Beide Opfer sind männlich, hatten reges Interesse an Kontaktanzeigen und wurden nach dem Sex mit einer Schere erstochen. In der Hoffnung, auf den richtigen Täter zu stoßen, geben Jupp und Falk ebenfalls ein Inserat auf - mit großem Erfolg. Ob sich unter den zahlreichen Dates der beiden die Mörderin befindet? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Fellensiek (Jupp Schatz) Dirk Martens (Falk von Schermbeck) Gunda Ebert (Liza Burger) Gustav-Peter Wöhler (Kriminalhauptmeister Achim Pohl) Christoph Quest (Kriminaloberrat Heinrich Haupt) Luca Zamperoni (Kriminalobermeister Gino Bruni) Tim Grindau (Florian Hennes) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Matthias Tiefenbacher Drehbuch: Ralf Huttanus Kamera: Pascal Mundt Musik: Chris Weller Altersempfehlung: ab 16