Sky Krimi 11:40 bis 12:35 Krimiserie Wolffs Revier Notwehr D 1992 Stereo Merken Kommissar Wolff wird in die Villa des reichen Unternehmers Kaufmann gerufen. Dort findet er gleich zwei Tote: Kaufmann und den vermeintlichen Einbrecher Gorzik. Kaufmanns Schwiegertochter Nina erklärt, Gorzik in Notwehr erschossen zu haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Gerd Wameling (Dr. Peter Fried) Klaus Pönitz (Günther Sawatzki) Eckhard Heise (Horst Buchwald) Elia Zimmermann (Ellen Wolff) Hannelore Elsner (Nina Kaufmann) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Michael Mackenroth Drehbuch: Karl Heinz Willschrei Kamera: Dietmar Kölzer Musik: Nikolaus Glowna Altersempfehlung: ab 12