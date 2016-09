Sky Atlantic HD 04:00 bis 04:30 Comedyserie Silicon Valley Betaversion USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Jungs von "Pied Piper" schicken ihre Software in der Beta-Phase an vertraute Kontakte. Die ersten Testberichte geben Grund zur Freude, die Leute lieben das Produkt. Nur eine äußert Kritik, weshalb Richard (Thomas Middleditch) den Launch verschieben will. Erlich (T.J. Miller) überlegt, seine "Pied Piper"-Anteile zu verkaufen. - "Beavis and Butt-Head"-Schöpfer Mike Judge blickt in dem HBO-Comedy-Hit mit bissigem Witz auf digitalen Konkurrenzdruck, Technik-Kult und Nerd-Klischees.Nerd-Klischees. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Middleditch (Richard) Josh Brener (Big Head) T.J. Miller (Erlich) Zach Woods (Jared) Amanda Crew (Monica) Kumail Nanijani (Dinesh) Martin Starr (Gilfoyle) Originaltitel: Silicon Valley Regie: Jamie Babbit Drehbuch: Mike Judge, John Levenstein Altersempfehlung: ab 6

