Sky Atlantic HD 20:30 bis 21:00 Serien Happyish Shopping macht happy USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lee (Kathryn Hahn) geht mit ihrer Freundin shoppen, die beiden sind frustriert. In der Mall trinken sie zu viel - und treffen auf Moses. Jedenfalls sieht Lee ihn. Und führt sogleich Gespräche über das gelobte Land. Thom (Steve Coogan) wiederum hat ein neues Produkt bekommen - einen Wonderbra. Gemeinsam mit dem neuen Werbestar Atomic Goldfarb (Michael Zegen) planen sie eine Vermarktung ohne Models. Was wird Gottfrid (Nils Lawton) sagen? - Gemeine Gags und bittere Wahrheiten: satirische Comedyserie um einen Werbetexter, der in der Midlife-Krise nach dem Glück sucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Coogan (Thom Payne) Kathryn Hahn (Lee Payne) Bradley Whitford (Jonathan Cooke) Zak Orth (Larry) Hannah Hodson (Lorna) Richard Kind (Moses) Originaltitel: Happyish Regie: Ken Whittingham Drehbuch: Shalom Auslander Altersempfehlung: ab 12