Sky Atlantic HD 18:00 bis 19:00 Serien Vinyl Alibi USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Staffelfinale: Nachdem Zak (Ray Romano) von Richies (Bobby Cannavale) Betrug in Vegas erfahren hat, will er sich auf gefährliche Weise an ihm rächen. Kurz vor dem Auftritt der "Nasty Bits" als Vorband der "New York Dolls" kommt es zum Streit zwischen Sänger Kip (James Jagger) und Jamie (Juno Temple). - Rock-'n'-Roll-Serie um einen Selfmademan zwischen Koks und Plattendeals: Mick Jagger und Martin Scorsese schufen eine energiegeladene Hommage an die Musik der 70er. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bobby Cannavale (Richie Finestra) Olivia Wilde (Devon Finestra) Ray Romano (Zak Yankovich) James Jagger (Kip Stevens) Jack Quaid (Clark Morelle) Val Emmich (Alex) Paul Ben-Victor (Maury Gold) Originaltitel: Vinyl Regie: Allen Coulter Drehbuch: Terence Winter, Mick Jagger, Terence Winter, Mick Jagger, Martin Scorsese , Rich Cohen Altersempfehlung: ab 16