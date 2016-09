Sky Atlantic HD 16:00 bis 17:05 Serien Boardwalk Empire Polarstern USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nucky (Steve Buscemi) trifft in New York City auf Margaret (Kelly Macdonald) und allmählich nähern sich die beiden wieder an. Doch dann erfordern die Grundstücksgeschäfte in Florida seine Anwesenheit. Während Nucky mit Bill McCoy (Pearce Bunting) die Details aushandelt, nimmt er wieder Kontakt zu Sally Wheet (Patricia Arquette) auf. Unterdessen muss sich Agent Knox (Brian Geraght) etwas Neues einfallen lassen, um das Vertrauen von Nuckys Bruder Eli (Shea Whigham) zu erringen. - Die gefeierte, vielfach prämierte Mafiaserie mit Steve Buscemi als genialem Mobster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Buscemi (Nucky Thompson) Kelly Macdonald (Margaret Schroeder) Michael Shannon (Van Alden) Shea Whigham (Elias "Eli" Thompson) Stephen Graham (Al Capone) Gretchen Mol (Gillian) Michael Stuhlbarg (Arnold Rothstein) Originaltitel: Boardwalk Empire Regie: Allen Coulter Drehbuch: Eric Overmyer, Howard Korder, Nelson Johnson, Terence Winter Altersempfehlung: ab 12