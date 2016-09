Sky Atlantic HD 10:00 bis 10:30 Comedyserie Hung - Um Längen besser Mach schon, Affe USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Ray (Thomas Jane) hat eine neue Klientin: Jemma (Natalie Zea), die ganz besondere Ansprüche an ihr Fantasie-Date stellt. Doch jedes Mal versagt Ray im entscheidenden Moment. Nach mehreren gescheiterten Verabredungen erklärt Tanya (Jane Adams) ihrem Nachwuchs-Gigolo kurzerhand, dass es keine weiteren Versuche geben wird. Diese Niederlage will Ray jedoch nicht auf sich sitzen lassen und bittet Jemma auf eigene Faust um ein letztes Date. - Respektloser Comedyserienhit: Ein gescheiterter Sportler entdeckt seine wahren Talente als Callboy. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Jane (Ray Drecker) Jane Adams (Tanya Skagle) Eddie Jemison (Ronnie Haxon) Charlie Saxton (Damon Drecker) Sianoa Smit-McPhee (Darby Drecker) Anne Heche (Jessica Haxon) Natalie Zea (Jemma) Originaltitel: Hung Regie: Bronwen Hughes Drehbuch: Colette Burson, Dmitry Lipkin, Brett C. Leonard Kamera: Uta Briesewitz Musik: Craig Wedren Altersempfehlung: ab 12