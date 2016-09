Sky Atlantic HD 06:00 bis 07:00 Krimiserie Oz - Hölle hinter Gittern Halbwahrheiten USA 1999 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der psychisch labile Insasse Tobias Beecher (Lee Tergesen) befindet sich noch immer im Krankenhaus. Die Häftlinge Vern Schillinger (J.K. Simmons) und Chris Keller (Christopher Meloni) haben ihm bei einem Gewaltübergriff sämtliche Knochen gebrochen. Miguel Alvarez (Kirk Acevedo) schmort weiterhin in einer Gummizelle - als Strafe dafür, dass er Officer Eugene Rivera (Nelson Vasquez) die Augen herausgeschnitten hat. - Nichts für zarte Gemüter: Knallharte Knastserie aus dem Hause HBO von Emmy-Preisträger Tom Fontana. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirk Acevedo (Miguel Alvarez) Adewale Akinnuoye-Agbaje (Simon Adebisi) Ernie Hudson (Warden Leo Glynn) Terry Kinney (Tim McManus) Harold Perrineau (Augustus Hill) Eamonn Walker (Kareem Said) Lee Tergesen (Tobias Beecher) Originaltitel: Oz Regie: Nick Gomez Drehbuch: Tom Fontana Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 293 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 53 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 53 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 53 Min.